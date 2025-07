Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “Gigio un grande ma ora tocca a me”

Il portiere francese ringrazia l'ex-99 rossonero e volta pagina, pronto per scrivere la sua personalissima storia con i diavoli

MILANO – Ecco la prima pagina del 31 luglio 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

La Gazzetta, oggi, da voce a Mike Maignan. Forse uno degli acquisti più snobbati del mercato rossonero, poiché oscurato dall’addio del suo predecessore; il portiere francese è sbarcato al Milan per vivere una nuova avvenuta da protagonista e non sembra intenzionato a vivere nell’ombra di nessuno.

Fresco vincitore della Ligue 1 con il suo Lille, l’estremo difensore ha fatto capire ieri in conferenza stampa, che non è qui per essere etichettato come il sostituto del grande Gigio ma per prendersi la squadra sulle spalle e scrivere una nuova avventura insieme.

Le parole del portiere

Il calciatore francese ha risposto alle tante domande dei giornalisti in sala, dimostrando sicurezza, personalità, attaccamento e tanta voglia di cominciare. Maignan vuole scrivere una nuova pagina milanista e vuole aiutare tutti i tifosi a dimenticare il suo predecessore.

Sulla pressione relativa a raccogliere il testimone di Gigio ha risposto: “E‘ sempre stato fatto un grande lavoro al Milan e anche Donnarumma ha dato un contributo al club, è un grande portiere, ma io inizio con la mia storia al Milan. Lavorerò duramente come ha fatto lui. Ho avuto contatti con Dida, potrà aiutarmi moltissimo a progredire nel mio percorso personale“.

L’ex-Lille ha poi spiegato come si è sviluppata la trattativa per il suo attracco nel bel paese: “Donnarumma ha fatto la sua storia al Milan, era giusto aspettare come si concludesse l’avventura col Milan. Ma è andato tutto bene ed ora sono qui”.

Mentre si chiudevano gli ultimi dettagli con i rossoneri, l’estremo difensore francese è stato cercato da un altro club italiano: “Sono stato contattato anche dalla Roma ma la trattativa con il Milan era già partita e poi ho chiuso con i rossoneri“. Insomma, il nuovo primo portiere si vota ai diavoli, ma riuscirà davvero ad essere all’altezza?