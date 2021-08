Gazzetta dello Sport, prima pagina: “CR Ciao, lascia la Juve e va al City”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 27 agosto 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. L’OPINIONE DELLA GAZZETTA – Un passo. Un passo dei...

L'OPINIONE DELLA GAZZETTA - Un passo. Un passo dei suoi, lungo e deciso, e Cristiano Ronaldo sarà passato. Il giorno più folle del mercato juventino – Mendes e Raiola in sede, due incontri tra pesi massimi nella stessa riunione – lascia un retrogusto netto: CR7 non è ancora un giocatore del Manchester City, ma per la definitiva chiusura dell’operazione manca solo un passo. Un passo importante, ma uno solo: l’offerta del City per il 7 più famoso di sempre. Quel molto che è già stato fatto è in gran parte opera di Jorge

EPPURE UNA SETTIMAN FA - Solo 7 giorni fa a Udine il primo a metterci la faccia era tato il vicepresidente bianconero PavelNedved, con parole ora incomprensibili: “Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono - ha detto in tv prima della partita sulla panchina di Ronaldo -. E’ stata una scelta condivisa con il giocatore, siccome siamo a inizio stagione è normale che la condizione non sia al top. E non riguarda solo Cristiano ma tutta la rosa, anche un campione d’Europa come Chiellini. Il mister sta cercando di mettere in campo la formazione migliore, sono scelte per essere competitivi stasera”. Quindi Ronaldo resta alla Juve? “Assolutamente sì”