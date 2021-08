Gazzetta dello Sport, Prima Pagina: “C’è poco da stare Allegri”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 29 agosto 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. LE PAROLE DI MAX ALLEGRI – Dopo la prima sconfitta della sua...

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI - Dopo la prima sconfitta della sua seconda gestione juventina, Massimiliano Allegri si mette il camice dello psicologo: “Bisognava avere più tranquillità, più pazienza, non giocare individualmente ma di squadra - dice dopo la sconfitta con l’Empoli ai microfoni di Dazn -. Non è facile, abbiamo fatto un punto in due partite, ma abbiamo tutto il tempo di recuperare: bisogna lavorare di più sulla compattezza e questi due passi falsi faranno sicuramente bene. Sono fiducioso, sempre: è un gruppo con valori importanti tecnici e morali, verranno fuori sicuramente”.

LA PRIMA SENZA RONALDO - Era la prima partita senza Ronaldo e Allegri gira pagina con decisione: “Cristiano ha fatto dei gol, quello che è molto bravo a fare, è un giocatore straordinario, ma da questo momento non dobbiamo pensare a Cristiano Ronaldo: ho un gruppo ottimo e c’è molto da fare. Compattarsi in questo momento ci servirà nei momenti difficili futuri”. E sulla minore qualità dell’organico Max risponde: “Non è assolutamente giusto, è una Juve con giovani di valore. Un giovane non può avere l’esperienza e la capacità di gestire certi momenti delle partite, piano piano dobbiamo trovare un equilibrio. Lo abbiamo fatto con troppa generosità. Siamo insieme da un mese, tanti sono arrivati dopo, e si cresce per passaggi, non si va da zero a dieci in un colpo. L’episodio va portato dalla nostra parte, e avere più pazienza anche quando difendiamo, altrimenti la fretta di recuperare la palla regala spazi agli altri”.