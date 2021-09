Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Sorridi Italia! E la Svizzera si ferma”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 9 settembre 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. UN PASSO VERSO QATAR 2022 – L’Italia di Roberto Mancini...

MILANO - Ecco la prima pagina del 9 settembre 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

UN PASSO VERSO QATAR 2022 - L’Italia di Roberto Mancini torna a vincere di goleada e questa è la prima ottima notizia. Ce n’è un'altra però che fa sorridere i tifosi azzurri: a Belfast la Svizzera è stata fermata sullo 0-0 dall'Irlanda del Nord rendendo meno complicato il cammino della nostra Nazionale verso il Mondiale 2022. La classifica del Gruppo C vede dunque l'Italia in testa con 14 punti, seguita dagli elvetici a 8. La Svizzera ha due partite meno degli azzurri, quella contro l'Irlanda del Nord in casa il 9 ottobre e quella in Lituania il 12 ottobre: immaginando che faccia bottino pieno, si presenterà all'Olimpico di Roma il 12 novembre al massimo a pari punti con l'Italia e non sopra. Poi entrambe le squadre avranno un'ultima gara: gli azzurri contro l'Irlanda del Nord e la Svizzera contro la Bulgaria.

CONTA LA DIFFERENZA RETI - Per arrivare al primo posto nel gruppo e conquistare la qualificazione diretta a Qatar 2022 senza passare dai playoff, all’Italia potrebbe probabilmente bastare anche un pareggio nel confronto diretto con la Svizzera in programma il 12 novembre all’Olimpico di Roma. Con due vittorie la Svizzera aggancerebbe sì l’Italia, ma a quel punto agli azzurri per terminare al primo posto basterebbe pareggiare il confronto diretto e conservare il vantaggio sui rivali nella differenza reti nel gruppo che, in caso di arrivo a pari punti, è il primo criterio a stabilire la classifica. Attualmente l’Italia è a +11 e la Svizzera è a +3.

ALTRI CRITERI - In caso di arrivo a pari punti i criteri per determinare la classifica sono: a) Differenza reti nel gruppo b) Numero di gol segnati nel gruppo c) punti negli scontri diretti d) Differenza reti negli scontri diretti e) Maggior numero di reti negli scontri diretti f) Gol segnati fuori casa (se la parità è tra due squadre) g) Classifica fairplay con -1 per le ammonizioni; -3 per l’espulsione per doppia ammonizione; -4 espulsione diretta; -5 ammonizione più espulsione diretta g) sorteggio.