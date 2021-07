Gazzetta dello Sport | Prepariamoci ad un Milan made in France

La storia si ripete: i transalpini riconquistano Milano ma stavolta al posto di Napoleone ci sono Giroud, Ballo-Touré e Maignan

Redazione Il Milanista

Gazzetta dello Sport, prima pagina

MILANO - Ecco la prima pagina del 7 luglio 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Nonostante Romelu Lukaku suoni la carica per la sua Inter, impaziente di ricongiungersi al gruppo; a dominare il panorama milanese finora sono stati solo i rossoneri. Con un mercato degno di questo nome, Maldini e Massara hanno inanellato una serie di colpi fondamentali per il Milan, mettendo le basi per una rosa sempre più competitiva.

Una Milano francese quella dei diavoli, che ai vari Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Ismael Bennacer, hanno voluto aggiungere altri galli per rimpolpare la squadra. Tra questi ricordiamo: Mike Maignan, Oliver Giroud, Fodé Ballo-Touré.

Milan senti Papin

Cambiano le carte in tavola: se un tempo era Oliver Giroud a sognare davanti al poster del suo idolo, vestito in maglia 9 rossonera, oggi è Jean-Pierre Papin che si gode la punta francese. L'idolo di tanti ragazzini negli anni '80 si è detto più volte entusiasta, in queste settimane, dell'arrivo di così tanti connazionale all'ombra della Madonnina. Alla Gazzetta il Pallone d'oro classe 1991 ha confessato "Oggi sono io a sognare, perché il Milan sta tornando grande".

L'ex-calciatore si è detto contento in particolare dell'arrivo del campione del mondo del 2018: "Giroud è un vero numero 9, con Ibra formerà una coppia da scudetto". Due attaccanti non più giovanissimi, due calciatori di altissimo profilo, due campioni che con l'esperienza e la mentalità vincente potrebbero trascinare senza problemi i diavoli verso il gol e la squadra verso una continuità di vittorie.

I rinforzi della retroguardia

Lo storico attaccante rossonero non ha mancato di celebrare anche Mike Maignan e Ballo-Touré: "Loro sono entrambi un ottimo rinforzo per la rosa". Il terzino è la pedina giusta per far rifiatare il brillantissimo e velocissimo Theo Hernandez; mentre il portiere sarà la colonna portante del reparto difensivo, un calciatore accorto e pronto, che non dovrebbe far rimpiangere Donnarumma.