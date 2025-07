Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “Giroud non perde tempo”

È già il Milan di Olivier Giroud, che segna subito il suo primo gol in rossonero e fa vedere di essere pronto.

Gazzetta dello Sport, prima pagina

MILANO – Ecco la prima pagina del 1 agosto 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Olivier Giroud vuole prendersi il Milan, e vuole farlo fin da subito. Giroud-gol, non perde tempo, il Milan è già suo. Così La Gazzetta dello Sport riguardo il nuovo attaccante rossonero. Un esordio come meglio non si poteva per l’ex attaccante del Chelsea, che subentrato dalla panchina è andato subito un gol siglando la rete del pari contro il Nizza. Un impatto importante, un bel colpo di testa su una punizione battuta magistralmente da Theo Hernandez. Giroud è pronto, vuole dimostrare da subito di essere all’altezza della maglia rossonera, dopo aver vinto in tutte le squadre in cui ha giocato. La terza amichevole stagionale per il Milan è terminata quindi in parità, con appunto il gol di Giroud che ha risposto a quello segnato pochi minuti prima da Gouiri su rigore che aveva regalato il vantaggio al Nizza. Primo stop dunque per il Milan dopo le vittorie larghe ottenute contro Pro Sesto e Modena.

Kaio Jorge alla Juventus

La Rosea dedica spazio anche al colpo messo a segno dalla Juventus, che ha soffiato Kaio Jorge proprio al Milan. I bianconeri hanno trovato l’accordo con il Santos, e l’attaccante classe 2002 dovrebbe arrivare in Italia giàà in settimana. Una trattativa che la Juventus ha voluto chiudere subito, senza aspettare la scadenza del contratto a dicembre, per anticipare appunto la concorrenza. Un colpo sfumato per il Milan, che voleva affiancare il brasiliano a Giroud e Ibrahimovic per farlo crescere.

I bianconeri nel frattempo hanno vinto il trofeo Berlusconi contro il Monza, 2-1 con le reti di Ranocchia e Kulusevski. Un buon test che ha visto però in campo tantissimi giovani, mentre non sono ancora entrati nelle rotazioni Cristiano Ronaldo, appena rientrato, e Paulo Dybala, che ha avuto un problema muscolare.