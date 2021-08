Gazzetta dello Sport, prima pagina: Brahim Diaz: “Il mio Milan da 10”

La prima pagina del noto quotidiano sportivo nazionale.

Spazio ad una intervista al nuovo numero 10 rossonero Brahim Diaz nella prime pagine de La Gazzetta dello Sport odierna. Il talento spagnolo è tornato al Milan dopo l'esperienza positiva dello scorso anno e ci resterà per le prossime due stagioni. Diritto di riscatto per il Milan e controriscatto in favore del Real Madrid, segno di come le due squadre puntino su di lui. Tanta responsabilità per lui, che è tornato e si è preso la maglia numero 10 lasciata libera da Hakan Calhanoglu, a dimostrarare che vuole dire la sua. "Con quel numero sulle spalle non temo nulla. Pioli un maestro, Ibra motiva tutti e con Giroud lotteremo per lo Scudetto". Questo un estratto delle parole rilasciate dallo spagnolo alla Rosea, che confermano e dimostrano la voglia di far bene nella prossima stagione.