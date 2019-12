Gazidis sul razzismo: “Ci vogliono politiche rigorose, i tifosi…”

Razzismo, parla Gazidis

MILANO – Ivan Gazidis, AD del Milan, si è così espresso a BBC 5 Radio sul problema del razzismo: "Ci sono molte ragioni per essere pessimisti ed è difficile tagliarlo fino in fondo, ma penso che se guardiamo a ciò che il calcio ha fatto per guidare dei cambiamenti attitudinali positivi nella società la direzione è veramente positiva. Dobbiamo affrontare un nucleo che offende la stragrande maggioranza di persone che seguono il calcio. Si richiedono politiche rigorose, tecnologie di assoluta tolleranza zero per identificare gli autori in modo che le persone possano comprendere che un campionato come la Serie A non possa mostrare cose del genere. Bisogna che anche i tifosi ci aiutino e diventano parte della situazione, non è qualcosa che può essere imposto, ci deve essere un movimento interno che guidi e renda totalmente inaccettabili questo tipo di comportamenti".