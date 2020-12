Gazidis sui rinnovi: “Ibra? Non abbiamo parlato, con Donnarumma e Calhanoglu…”

Milan, parla Gazidis

MILANO – Il Milan che è primo in classifica in Serie A alla sosta natalizia ha il diritto di sognare… anche tramite qualche innesto di calciomercato. Lo ha spiegato anche Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: “Questa squadra è un organismo delicato, con tanti ingredienti, c’è un equilibrio abbastanza magico da preservare. Le scelte devono essere coerenti. Per esempio, ci sono personalità che emergono, come Pierre Kalulu: si è fatto trovare pronto perché ha lavorato. Quindi occorre pescare le persone giuste e non prendere qualcuno tanto per farlo. Maldini è sensibile ed intelligente, quindi sa mantenere gli equilibri”.

SUL RINNOVO DI IBRA: “Del rinnovo non abbiamo ancora parlato. Sarà una decisione non solo del club, ma anche sua. È una persona speciale, con motivazioni straordinarie e di grande intelligenza. Questa combinazione gli dà grande forza in tutto ciò che fa. Ci avevamo già provato a gennaio 2019, ma ci aveva detto di no perché la storia con i Galaxy non era ancora finita. Ibra fa migliorare il gruppo perché ti sfida a dare di più, e questa sfida l’accettano tutti, giocatori e club. A questo livello trovare un 5% in più dentro di sé fa la differenza”.

SU DONNARUMMA E CALHANOGLU: "Le discussioni procedono. E poi non c'è nessun dubbio sulla loro professionalità, e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo. Però vorrei fare una precisazione importante. La nostra è una storia collettiva, non del singolo. Quando i giocatori cantano 'Pioli is on fire', il coro non è realmente su Pioli, ma pensano al collettivo. In questa squadra ognuno lotta per l'altro, quando uno fa un errore c'è un grande supporto. Se mi chiedete il segreto di questa squadra, è questo. Difficile parlare solo di individualità. Si parla spesso di Ibra, ok, ma ognuno ha una storia bella e divertente da offrire. L'assenza di Zlatan ha rafforzato la squadra. E poi anche la squadra ha dato qualcosa a lui".