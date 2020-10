Gazidis: “La cosa interessante del calcio è che riflette la società ma allo stesso tempo guida quest’area”

MILANO – Il dirigente del Milan, Ivan Gazidis è stato intervistato da “Leaders in Sport“. Tanti i temi affrontati dall’ex Gunners il razzismo e di come il calcio possa veicolare messaggi positivi: “La cosa interessante del calcio è che riflette la società ma allo stesso tempo guida quest’area. Un mio motto personale è che il pregiudizio è il nemico della prestazione. Da una parte possiamo parlare di questo tema come un problema della società, che basterebbe, basterebbe parlarne come problema della società ed è un problema che dobbiamo assolutamente affrontare come società. Però è anche un problema di prestazione, perché le organizzazioni che sono meno diverse e meno inclusive, performano peggio. Credo che sia una cosa molto interessante del calcio, dove si vede molto chiaramente, perché queste sembrano solo parole ma quando pensi ad una squadra di calcio, ha giocatori di ogni colore, ogni origine, religione e orientamento sessuale. E’ un gruppo di persone molto diverse, che lavorano insieme per un obiettivo comune. Come esempio visivo di cosa la diversità e l’inclusione possano essere, il calcio è una rappresentazione fantastica per tutto il mondo, per la società, di come le persone possano lavorare insieme superando tutti i confini. Ma se hai un pregiudizio in un club calcistico, immagina cosa succederebbe se eliminassi uno di questi gruppi, anche solo a livello subconscio, le tue prestazioni ne soffrirebbero. Rimuoveresti alcuni dei giocatori migliori che potresti avere, alcuni dei leader migliori che potresti avere in campo”.