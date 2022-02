Gazidis a Gulf Newa: “Senza tifosi, il Milan è niente. Stadio chiave per lo sviluppo”

Ecco le parole dell'Amministratore Delegato del club di via Aldo Rossi Ivan Gazidis ai microfoni di Gulf News durante la visita all'Expo

Redazione Il Milanista

Il CEO del Milan Ivan Gazidis è a Dubai, per l'EXPO. Una visita, insieme ad una delegazione rossonera, con lo scopo di continuare il percorso di sviluppo del Club a livello internazionale, consolidando il proprio posizionamento in uno dei mercati strategici a livello commerciale.

L'ex Arsenal, durante il suo viaggio ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Gulf News. Ecco le sue parole: “Dubai è diventata una regione strategicamente importante per noi, come dimostrano alcune partnership che abbiamo firmato. Essere qui non ci dà solo la possibilità di incontrare i nostri fantastici partner e di essere vicini alla nostra fan base locale da 2,5 milioni di tifosi, ma ci dà anche la possibilità di mostrare il potenziale del brand AC Milan su un palcoscenico mondiale come Expo 2020. Possiamo anche stabilire nuove relazioni per approfondire la nostra presenza nella regione a lungo termine”.

SUL NUOVO STADIO IN COLLABORAZIONE CON POPULOUS - “È un progetto in cui crediamo fortemente. Sarà lo stadio migliore e più sostenibile d’Europa. Sarà la chiave per lo sviluppo del club, della città di Milano e del calcio italiano in generale”.

SULLO STORICO SPONSOR EMIRATES - “È un partner fantastico del club dal 2007 e dalla stagione 2010/2011 appare anche sulla maglia. Ne siamo orgogliosi. Siamo due marchi premium leader con ambizioni globali. Vogliamo rafforzare il legame con i tifosi, sappiamo il club non è niente senza la loro lealtà e il loro supporto”.

SUL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO DEL MILAN - “Io e il mio team dirigenziale comprendiamo che non stiamo dirigendo solo un’impresa, ma siamo anche amministratori di un’istituzione sociale molto importante. Dobbiamo bilanciare la necessità di avere successo in campo, la sostenibilità finanziaria e la costruzione di una base di cui i tifosi possano continuare ad essere orgogliosi in futuro”.