MILANO – Il Napoli e Rino Gattuso hanno chiuso l’accordo per la firma del nuovo contratto del tecnico che arriverà nel giro di una settimana, dieci giorni. Il tecnico firmerà fino al 2023, percependo circa due milioni a stagione e nel suo contratto non ci saranno clausole di rescissione da pagare in caso di addio scelto dall’allenatore.