Gattuso: “Mai acquistato o imposto giocatori di Mendes”

Dopo il divorzio lampo dalla Fiorentina di Rocco Commisso, l'ex rossonero Rino Gattuso ha rilasciato un'intervista a La Repubblica.

Il mese di luglio non è stato tra i più felici per Rino Gattuso. L'ex allenatore dopo aver salutato il Napoli si era accasato alla Fiorentina, un'avventura già finita con la risoluzione contrattuale, l'accostamento al Tottenham e le accuse di razzismo da parte dei tifosi inglesi.

Dopo un lungo silenzio è Gattuso è intervenuto ai microfoni de La Repubblica, lanciando anche qualche piccola frecciatina. Ecco le sue parole:

FIORENTINA, MENDES E LE COMMISSIONI - "Sul tema commissioni non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia. Alleno da otto anni, le mie squadre non hanno mai acquistato giocatori di Mendes e non l’ho mai imposto. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli già c’erano".

SUL SUO AGENTE MENDES - "Mendes è un amico, mi dà consigli per la mia carriera visto che ha grandissima esperienza. Il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. I ruoli li rispetto sempre. Sono ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla mia squadra, indipendentemente dal loro procuratore".

SU ROCCO COMMISSO - "Non posso parlare di questo tema, anche perché è una persona che dal vivo non ho mai incontrato".

SUL MANCATO ARRIVO AL TOTTENHAM PER LE ACCUSSE DI RAZZISMO - "Non sono razzista. Mi hanno chiamato terrone in tutti gli stadi. E ora sono vittima dell'odio da tastiera".

SULL'ULTIMA STAGIONE AL NAPOLI - "In una stagione con problemi e infortuni mai visti abbiamo perso la qualificazione Champions per un solo punto, con partite spesso spettacolari".