Gattuso, lapsus in conferenza: “Domani c’è Milan-Sassuolo”

Gattuso, lapsus in conferenza

MILANO – Nonostante attualmente indossi la divisa del Napoli e ne guidi le gesta sul campo da allenatore, Rino Gattuso era, è e sarà sempre milanista.

Lo ha “confermato” quest’oggi in conferenza stampa, incorrendo in un tipico lapsus freudiano; il tecnico dei partenopei ha infatti risposto in questo modo alla domanda sulla sfida nella sfida con De Zerbi, tecnico del Sassuolo e suo avversario già ai tempi del Pisa: “Domani non c’è Gattuso contro De Zerbi, domani c’è Milan-Sassuolo... ehm, Napoli-Sassuolo”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live