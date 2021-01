Gasperini: “Il Milan ha meritato di vincere il girone di andata. Lazio? C’è voglia di rivalsa”

SULLA DOPPIA SFIDA CON LA LAZIO – “La Lazio in questi anni è stata sempre protagonista e la temo sia in Coppa Italia che in campionato. E’ una squadra che è partita con tante ambizioni e inoltre gioca la Champions. Noi cerchiamo di stare dentro a tutte le competizioni. La partita di domani è la prima di due incontri molto ravvicinati, c’è un po’ di curiosità anche per quello. Tutti quanti puntiamo al massimo”.

VOGLIA DI RIVALSA DOPO LA FINALE PERSA CONTRO LA LAZIO – “Sì, c’è voglia di rivalsa. Però sono due due squadre che in questi anni sono state protagoniste sempre: in Coppa Italia, in campionato e anche in Europa. Sono entrambe una realtà del nostro campionato. Io credo che la Coppa Italia sia importante, ma lo è anche il campionato. Quindi l’attenzione sarà massima per tutte e due le partite”.

L’ATALANTA PUNTA ALLO SCUDETTO ? – “In questo momento pensiamo partita per partita e non potrebbe essere diversamente. Perché siamo nel gruppo subito dietro le prime due che sono un po’ distanziate e il nostro grande obiettivo è quello di cercare di restare attaccati il più possibile. Più avanti si vedrà come sarà la classifica e vedremo quali saranno gli obiettivi da raggiungere”.

COME STA HATEBOER ? – “Hateboer non sta benissimo. Ha questo piccolo infortunio sul metatarso del piede che è una zona molto dolorosa, anche perché il pallone bisogna calciarlo e lui in questo soffre abbastanza. Speriamo che possa recuperare in pochi giorni”.

PALOMINO E TOLO AGIRANO COME ESTERNI – “Io credo che in questo momento ho, soprattutto in difesa, una grande duttilità: Palomino, Romero, Toloi, Djimsiti, e avremo anche Caldara. Direi che siamo a posto, mi fa molto piacere anche come i difensori partecipano alle azioni. Sono anche determinanti in attacco. C’è una bella presenza e una bella evoluzione in questo momento nel reparto difensivo”.

SUI POCHI GOL PROVENIENTE DALLA DIFESA – “Siamo mancati un po’ sui calci da fermo. È un discorso particolare quello delle palle inattive: ci sono dei periodi nei quali si segna molto di più e periodi che non si riesce a fare gol quasi mai, manca sempre qualche centimetro. Non so bene a cosa sia dovuto, ma vedo che è abbastanza generalizzato anche in campionato. Ci sono delle fasi in cui i gol su palla inattiva sono meno e altre in cui si segna di più. Speriamo di esserci sbloccati”.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<