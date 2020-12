Garlando: “A Marassi finalmente una prova di personalità di Tonali”

MILANO – Ai microfoni di Gazzetta.it è intervenuto il giornalista Luigi Garlando. Ecco cosa ha detto su Tonali: “Carità, cioè lavoro generoso per la squadra, fatto di lotta, palle recuperate, tackle. Tonali è stato decisivo soprattutto nel momento più delicato, nel finale di partita quando la Sampdoria ha tentato la rimonta. Tonali ha fatto la sua miglior prestazione nel momento più critico del Milan, quando mancavano Kjaer, Ibrahimovic e Bennacer. Si chiedeva al ragazzo, che ha iniziato un po’ in difficoltà, una grande prova di personalità: eccola a Marassi”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<