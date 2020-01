MILANO – Alla vigilia dell’ottavo in casa della Fiorentina, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di Rai Sport si è soffermato sul nuovo arrivo in prestito dal Milan. “Questa è casa sua, quando se ne andò due stagioni fa gli predissi che prima o poi sarebbe tornato, anche se non pensavo così presto – ha aggiunto -. Ci sarà molto utile perché in difesa siamo numericamente contati anche se stiamo facendo bene”.