Ganz perde la Simic ma recupera la Longo per il match contro le bianconere

MILANO – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, dovrà fare a meno di Julia Simic per il match del 5 ottobre contro le campionesse d’Italia della Juventus. La tedesca non ha recuperato dai suoi acciacchi e tornerà a disposizione di Ganz solamente a fine ottobre.

TORNA LONGO – Per una giocatrice non disponibile il Milan femminile recupera però Miriam Longo. L’attaccante, infortunatasi alla prima giornata, sarà a disposizione per il match contro le bianconere, che si disputerà in un San Siro chiuso al pubblico.