Le parole di Maurizio Ganz dopo i 3 punti conquistati al Vismara

Le ragazze di Ganz hanno battuto la Fiorentina Woman ieri in una partita delicata. Il commento della gara e le parole di Ganz

Redazione Il Milanista

Riviviamo assieme il match tra il Milan Femminile e la Fiorentina Femminile attraverso il comunicato del Milan: “Qualche modifica più nelle posizioni che nelle giocatrici titolari per il Milan, il quale parte forte e al 7' crea - e spreca - la prima grande occasione: cross di Tucceri Cimini e colpo di testa sopra la traversa di Guagni quasi da zero metri. Un altro traversone di Linda, al 22', stavolta porta al gol del vantaggio: Schroffenegger non blocca il pallone, Bergamaschi ringrazia e di destro gonfia la rete. La partita vive di rare emozioni e di poche accelerazioni da entrambe le parti, la Fiorentina cresce alla distanza ma costringe Giuliani solo a una facile parata al 27' dopo un tiro (deviato) di Breitner. 1-0 al riposo”.

La cronaca del secondo tempo

“I protagonisti di inizio di ripresa sono i cambi, per le rossonere spazio a Piemonte e Boureille. La gara rimane combattuta e davvero povera di azioni d'attacco degne di nota, proprio Martina ci prova al 70' però viene rimpallata. Il Diavolo col passare del tempo mantiene attenzione, gestione e al 75' ha un'enorme chance per raddoppiare fallita da Bergamaschi: Thomas si invola e mette in mezzo, Valentina non trova la deviazione sottomisura. All'80' punizione alta di Mascarello, all'82' Piemonte imprecisa. Finale acceso: all'87' Tucceri Cimini firma il 2-0, risolvendo di potenza un batti e ribatti in area; all'89' Codina viene espulsa per un fallo di gioco (doppio giallo). Triplice fischio”.

Le parole di Ganz dopo la vittoria

In esclusiva a Milan Tv ha parlato Maurizio Ganz che ha detto: “A Roma meritavamo qualcosa di più sicuramente, anche se poi la Roma ha preso due pali ma noi abbiamo avuto 2-3 occasioni incredibili. Oggi volevamo la vittoria, siamo entrati in campo per ottenere i tre punti e li abbiamo ottenuti giocando bene, lottando su ogni pallone. Oggi la squadra ha espresso quella cattiveria che delle volte ci vuole. Champions? Noi non vogliamo mollare da qua alla fine del campionato e poi vedremo cosa succederà alla fine. Sicuramente i 5 punti con la Roma sono tanti ma noi ci crediamo. Vogliamo fare il nostro cammino e poi vedremo cosa succederà”. Queste le sue parole.