Ganz: “Io giocavo all’Inter. Ma poi avevo voglia di segnare all’Inter nel derby…”

MILANO – Maurizio Ganz intervenuto alla festa del settore giovanile del Milan ha parlato del suo passato da calciatore: “Io giocavo all’Inter. Avevo voglia di segnare all’Inter nel derby. Ed è stato poi così”. Dopo il campionato di Serie B 1994-1995 fu infatti acquistato dall’Inter per 8,03 miliardi di lire, dove disputa due stagioni segnando 13 gol nella prima e 11 nella seconda. Segna anche 10 gol in 16 partite nelle coppe europee (vincendo la classifica marcatori della Coppa UEFA nell’edizione 1996-1997) e 3 gol in 14 partite in Coppa Italia che gli valgono il soprannome El segna semper lu.