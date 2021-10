Ganz a MTV: “Meritavamo la vittoria”. Grimshaw: “Dobbiamo fare meglio”

Ecco le parole di Maurizio Ganz a MilanTv al termine del match tra Milan e Roma Femminile di domenica e i post delle marcatrici

Nel post partita, il tecnico delle rossonere Maurizio Ganz è intervenuto alla tv ufficiale del Milan, MilanTv, per analizzare il match contro le giallorosse: "Ci hanno aggredito e ci hanno creato problemi. Abbiamo lasciato troppo spazio al loro play. Nel secondo tempo ho alzato Boquete sul loro play, abbiamo fatto meglio così. Il pareggio è un buon risultato, ma se avessimo vinto sarebbe stato meritato. Abbiamo avuto tre grandi occasioni per vincere. Più giochiamo a calcio e più mettiamo in difficoltà gli avversari. Abbiamo dimostrato - sottolinea l'allenatore - carattere, avremmo meritato la vittoria perché abbiamo avuto grandi occasioni da gol. Alla ripresa avremo un match difficile sul campo della Fiorentina. Dovremo prepararci bene per portare a casa i tre punti".