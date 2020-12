Galtier: “Contro il Celtic non schiero una squadra di parrucchieri: abbiamo fatto molti sforzi per esseri primi”

MILANO – Milan e Lille sono qualificate ai sedicesimi di Europa League. Resta ancora da scoprire chi passerà come prima tra le due. Il tecnico dei francesi Cristophe Galtier ha parlato della possibilità di vincere il girone ecco le sue parole: “Secondo me è importante finire davanti a tutti nel girone, a parte per una questione economica, anche per essere “protetti” in chiave sorteggio. Vittorie chiamano altre vittorie. Non andremo in campo contro il Celtic presentando una squadra composta da parrucchieri, siamo primi e abbiamo fatto molti sforzi per arrivarci e dobbiamo lottare per mantenere questa posizione“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<