Galliani: “Weah? Io e Braida lo inseguimmo tra le attrici a Cannes”

Le parole dell'ex ad rossonero a margine della presentazione del libro "Milanello - La Casa del Diavolo". Vediamole insieme...

Dici Milan e per Adriano Galliani si apre un album dei ricordi lungo più di trent'anni. "Sono stato a Milanello almeno 5.000 volte, sono passati da lì dentro otto palloni d'oro, giocatori meravigliosi e tanto altro" racconta l'ex amministratore delegato rossonero a margine della presentazione del libro "Milanello - La Casa del Diavolo" scritto da Peppe Di Stefano. Tra i tanti ricordi di Galliani c'è quello legato all'arrivo di George Weah dal Paris Saint Germain nell'estate 1995: "Andammo io e Braida a prenderlo al Festival di Cannes - racconta - Lo inseguimmo tra le attrici sulla Croisette di Cannes. Non trovammo l'accordo economico con il Paris Saint Germain fin quando George non rinunciò a dei soldi per venire al Milan. Ricordo i gol a Roma contro Lazio e Roma che hanno fatto la storia del calcio".