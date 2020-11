MILANO – Mateo Musacchio a fine stagione potrebbe salutare il Milan. L’argentino infatti ancora non ha discusso il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021. L’ex Villarreal, reduce da un lunghissimo infortunio, è finito nel radar del Monza di Berlusconi e Galliani. Proprio l’a.d, secondo quanto riportato da Serie B News, sarebbe intenzionato a regalare a parametro zero il centrale a Brocchi qualora il club brianzolo dovesse salire in Serie A.