MILANO – Adriano Galliani, ex dirigente rossonero e ora al Monza, ha parlato a LaRepubblica dell’operazione che portò al Milan, Suso. Queste le sue dichiarazioni: “Se uno ha degli obiettivi, deve dichiararli. Qualche settimana fa Silvio Berlusconi mi ha chiamato: Adriano, mi fa, Suso è andato via dal Milan: perché non lo abbiamo preso noi? Ma fermiamoci qua che poi ci prendono per matti”.