Galliani: “Conte al Milan? Non sono riuscito a portare a termine il mio corteggiamento”

MILANO – Il Monza di Berlusconi e Galliani hanno affrontato al Centro Sportivo Suning l’Inter di Antonio Conte. L’ex a.d. del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Sicuramente è stata una sensazione molto particolare essere qui, non ero mai entrato prima nel centro dell’Inter quando ero al Milan. Ora lo posso fare con il Monza e sono stato accolto molto bene da tutti. Ho conosciuto Marotta 40 anni fa in un Monza-Varese dei primissimi anni ’80. Conte? Ne abbiamo parlato, ma era uno degli interim-period che negli ultimi 2-3 anni hanno un po’ bloccato la crescita del Milan. Se fosse capitato prima, probabilmente sarei riuscito a portare a termine il mio corteggiamento. E’ un grande allenatore, fa giocare bene le sue squadre. Complimenti all’Inter per averlo preso. Il presidente Berlusconi è così tifoso che mi ha chiamato nell’intervallo per conoscere il risultato del Monza. Il Milan è stato il suo glorioso passato, di cui non ci si dimentica, me compreso. Il nostro sogno è quello di portare il Monza in Serie A per la prima volta, speriamo già quest’anno“.