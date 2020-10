Galliani: “Boateng ha rinunciato a molti soldi per essere qui. Mi innamorai di lui nel mondiale 2010…”

MILANO – Nella giornata di ieri, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha presentato il nuovo acquisto del club brianzolo: Kevin Prince Boateng. L’ex dirigente del Milan, durante la conferenza stampa, ha ricordato quando lo portò in rossonero: “Io mi ero innamorato di lui, calcisticamente parlando, vedendolo giocare con il Ghana ai Mondiali del 2010. Ero a Forte dei Marmi dove incontrai Preziosi che mi disse che lo aveva bloccato, ma che erano sorti dei problemi. Allora intervenni io. Quello per Prince è un amore antico, c’è stata questa possibilità e l’ho colta, ma devo rendere onore al giocatore che ha rinunciato a molti soldi per venire qui. Parte del suo stipendio è stato pagato dalla Fiorentina. Il suo arrivo è a titolo definitivo con rinnovo automatico qualora dovessimo andare in Serie A.”