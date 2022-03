Galli: “Quando Leao sarà più continuo diventerà di un altro livello”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport, sulla gara di domenica sera .

Redazione Il Milanista

SCUDETTO – "Non so chi sia la favorita. So che l’Inter è la più forte ma sta attraversando un momento difficile, mentre il Milan, forse, coccola l’obiettivo Coppa Italia. Il Napoli prova a inserirsi e poi poteva esserci per la Juve".

NAPOLI-MILAN –"Ho la sensazione che il Milan, riflettendo sugli ultimi pareggi, si sia concentrato soprattutto sulle semifinali di Coppa Italia e abbia aspettato la partita di martedì convinto di dover puntare con decisione sul trofeo. Vincere la Coppa Italia e arrivare tra le prime quattro, quindi in Champions, vorrebbe dire aver fatto comunque una stagione straordinaria. Poi, certo, lo scudetto il Milan se la gioca ed è ancora tutto possibile. Come per il Napoli. Ognuna proverà ad avvicinarsi al traguardo ragionando partita per partita senza fare calcoli. Vale anche per domenica".

MAIGNAN – "Per me Maignan non è mai stata una sorpresa. Le sue parate sono d’istinto e sono dettate da un’elasticità e una potenza che gli permettono di fare interventi che non sembrano neppure umani. Stilisticamente deve ancora migliorare, ma la scola italiana gli permetterà di crescere in questo aspetto e di ottimizzare il suo motore. Restituiremo alla Francia il portiere della Nazionale per i prossimi 10 anni".

GIOCATORI PREFERITI AL MILAN – "Quando Leao arriverà ad avere una certa continuità, diventerà un giocatore di un altro livello. Per ora, quando si accende, e non capita in tutte le partite, è immenso. Ha velocità, tecnica, agilità, potenza. Le sue giocate sono sublimi, da fuoriclasse. Poi ci sono Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, quest’ultimo centrocampista prezioso, forse sottovalutato, che perso per diverse partite. Quando è mancato, la sua assenza si è avvertita".