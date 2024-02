Galli: “Milan, consolidato il posto Champions, vedremo cosa accadrà”

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato a margine della presentazione del Trofeo Galbiati. Queste le sue dichiarazioni raccolte...

Filippo Galli , ex difensore del Milan , ha parlato a margine della presentazione del Trofeo Galbiati. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.

Sull'Inter: "Sapevamo della sua forza, l'ha dimostrata e la continuità che ha dimostrato in questo campionato. La speranza è l'ultima a morire per il Milan e per la Juventus prima di tutto perché è seconda.