Galli: “Con Pioli tutti i giocatori sono migliorati e cresciuti”

MILANO – L'ex rossonero Filippo Galli è intervenuto ai microfoni de La Giovane Italia. Tra gli argomenti affrontati le squadre che giocano meglio in Serie A, ovvero Milan e Sassuolo. Ecco le sue parole: "Non ho mai nascosto che per me De Zerbi è un vero e proprio riferimento a livello calcistico. Parliamo di un allenatore che propone un calcio di qualità e soprattutto si dimostra sempre più un formatore. I giocatori che hanno la fortuna di lavorare con lui puntualmente migliorano, che siano giovani o più avanti con l'età. Lo stesso sta facendo Pioli, con lui tutti i calciatori del Milan sono migliorati e cresciuti. E' ovvio poi che i risultati in prima squadra siano fondamentali, ma bisogna anche riconoscere chi fa formazione, chi migliora i giocatori, in questo modo conferisce valore aggiunto al club".