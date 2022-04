Galli: “Per lo Scudetto adesso dico Napoli, ma è tutto aperto”

Il presidente dell'Assoagenti Beppe Galli ha parlato della lotta Scudetto. Sentite le sue parole a Tuttomercatoweb.com.

Il calendario può far dire che sia il Napoli la favorita ma tutto sarà aperto fino alla fine. Per i partenopei quella di domenica con la Fiorentina sarà una delle partite più difficili. La squadra viola comunque non mi ha sorpreso perchè ho sempre detto che poteva arrivare tra le prime otto. Per il Milan lo scoglio duro domenica perchè il Torino è un'ottima formazione che poteva avere più punti. Quanto all'Inter è una squadra tosta che deve però sperare che gli attaccanti si diano una mossa.

In esclusiva a Sky Sport ha parlato Fabio Capello che su Carlo Ancelottiha detto: "Il suo segreto? La personalità: tu puoi urlare ma non avere personalità. Invece lui con calma sa essere deciso nei momenti giusti, l'ha preso da Liedholm. Fa finta di darti ragione, poi decide sempre lui: è la capacità di riuscire a cambiarti le carte in tavola, ti fa pensare che sei tu a decidere e invece è lui. Non pensavo riuscisse a vincere la Premier League: non aveva la squadra più forte. Io allenavo la nazionale inglese in quel periodo lì e non pensavo potesse vincere il campionato". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove ha parlato Fabio Capello su Carlo Ancelotti.