Galli: “23 punti su 27 sono tanti. Il Milan mostra forza, consapevolezza e compatezza”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio, durante il programma radiofonico Stadio Aperto. è intervenuto l’ex giocatore ed ex responsabile del settore giovanile dei rossoneri Filippo Galli. Ecco le parole dell’ex difensore: “Nessuno si aspettava una partenza così forte. Ok, veniva da una seconda parte dello scorso campionato davvero importanti, ma 23 punti su 27 sono tanti e sono arrivati soprattutto con gare convincenti. La squadra mostra forza, consapevolezza e compattezza, quello che ci vuole per rimanere in alto“.