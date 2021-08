Gabbia vuole tornare protagonista: il Milan può tenerlo e puntare su di lui

Le ultime novità sul difensore rossonero e della Nazionale italiana U21, Matteo Gabbia.

Matteo Gabbia resterà al Milan, nessun dubbio. Il difensore della nazionale under 21 azzurra non è assolutamente sul mercato. Al momento lotterebbe con Mattia Caldara e Pierre Kalulu per essere il quarto difensore centrale nelle gerarchie di Pioli. Il difensore rossonero ha collezionato 13 presenze durante l'ultima stagione, prevalentemente nella prima parte. Gabbia ha sempre dimostrato applicazione e attaccamento alla maglia e si è sempre fatto trovare pronto nei momenti di necessità. Ecco che il Milan crede in lui e vuole dimostrarglielo.