Gabbia: “Pioli mi ha sempre coinvolto anche quando giocavo poco”

Il difensore del Milan ha parlato in esclusiva ad un quotidiano estero. Sentite le sue parole sul suo presente e futuro.

Il difensore del Milan Matteo Gabbia è passato in poche settimane da essere una pedina sacrificabile a giocatore tolto dal mercato. La sua permanenza a Milanello è sempre più probabile per due motivi. Il primo è il fatto della coperta corta in difesa. Con Simon Kajer e Fikayo Tomori fuori per infortunio, Matteo Gabbia è diventato un punto fermo. Assieme ad Alessio Romagnoli e Kalulu.

Lo stesso difensore centrale ha parlato in esclusiva a Przeglad Sportowy: "Posso dire di essere più consapevole, dentro e fuori dal campo. Sono cresciuto come calciatore e come persona. Sono però convinto di poter migliorare ulteriormente le mie qualità e diventare un calciatore più completo. Tatticamente, tutti possono vedere come ci presentiamo in campo. Tutti i giocatori si sentono importanti, questo è il principale contributo dell'allenatore. Ricordo che quando giocavo poco, Pioli mi coinvolgeva in tutte le faccende di squadra, mi dava consigli, si fidava di me. Sentivo che era vicino a me. Lo ringrazierò sempre per questo". Queste le sue parole in esclusiva a Przeglad Sportowy. Parole, quelle di Matteo Gabbia, che fanno capire quanto il giovane difensore sia cresciuto rispetto ai suoi esordi con la maglia rossonera indosso.