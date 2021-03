Gabbia: “Felice di esser tornato in campo, sono pronto per l’Europeo U21”

MILANO – Domani inizierà l’Europeo Under 21, al quale parteciperà anche il difensore rossonero Matteo Gabbia, con la maglia dell’Italia. La competizione si svolgerà in due fasi: la prima, quella a gironi, andrà in scena proprio durante questa pausa dei campionati. La seconda, invece, è in programma dal 31 maggio al 6 giugno, con i quarti di finale, le semifinali e la finalissima, che avrà luogo a Lubiana. Domani, la squadra allenata da Paolo Nicolato farà il suo debutto contro la Repubblica Ceca, alle ore 18. Dal ritiro della Nazionale azzurra, nel corso della conferenza stampa di vigilia, Matteo Gabbia ha parlato anche del suo ritorno in campo contro il Napoli, avvenuto lo scorso 14 marzo, in campionato, dopo un lungo infortunio.

LE SUE PAROLE – “Ho attraversato un periodo molto particolare. L’infortunio purtroppo mi ha frenato in una fase in cui stavo giocando con continuità. Sono contento, però, di aver avuto l’occasione di giocare contro il Napoli. Ho avuto buone sensazioni. Sono pronto per dare il mio contributo. Scamacca? E’ un attaccante fortissimo, che sta crescendo tanto. Siamo contenti di averlo nel nostro gruppo e siamo convinti che ci darà una grande mano in queste tre partite del girone. Abbiamo anche altri attaccanti particolarmente bravi: nel reparto offensivo siamo molto competitivi”.

LE DICHIARAZIONI DEL CT NICOLATO – “Sappiamo che la nostra è una selezione di passaggio, ma vedere giocatori come Tonali, Kean, Zaniolo e Pellegrini in Nazionale Maggiore, non può che gratificare il nostro lavoro. Da parte nostra dobbiamo comunque essere ambiziosi con gli elementi che abbiamo a disposizione. Cutrone? Da lui mi aspetto quel che mi aspetto da tutti gli altri. Marchizza sta abbastanza bene e domani mattina faremo il test per capire se è nelle condizioni di giocare. Ci dispiacerebbe perdere giocatori prima di iniziare”.