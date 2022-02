Milan, futuro ancora incerto per Kessié. Intanto l’ivoriano stupisce tutti

Il futuro di Kessiè è ancora incerto. Nel frattempo l’ivoriano continua a stupire tutti ed è pronto a guidare il Milan nel derby.

Redazione Il Milanista

Il Milanè chiamato a disputare l’attesissimo derby in questa giornata di campionato. Tra i giocatori tornati a diposizione di mister Pioli c’è Franck Kessiè. L’ivoriano è tornato in Italia dopo l’eliminazione della Costa d’Avorio dalla Coppa d’Africa. Il giocatore ha recuperato dal piccolo fastidio riscontrato nell’ultima gara con la Nazionale ed è pronto a scendere in campo nella stracittadina milanese.

Da quanto viene riportato da Milanello, Kessiè è tornato più carico che mai. In questi giorni si è messo in mostra negli allenamenti con i compagni, dimostrando di avere molta carica. Stefano Pioli gli donerà senza dubbio una maglia da titolare, ma sta pensando a una nuova soluzione. L’idea balenata nella mente del tecnico è di schierarlo nella posizione di trequartista. Così facendo garantirebbe una maggiore copertura su Brozovic. Kessiè si ritroverebbe così a prendere il posto di BrahimDiaz, ma questa scelta potrebbe rivelarsi decisiva per i Diavoli.

Kessiè dunque continua a stupire, dopo le ottime giornate disputate in Serie A. L’unico problema riguarda il suo futuro. L’ivoriano sembra sempre più lontano dal rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Il giocatore chiede una cifra troppo elevata per le casse meneghine. Secondo quanto riferito da Sky, la dirigenza rossonera avrebbe offerto al giocatore 5 milioni e 800mila euro a stagione, con il centrocampista che però ha rifiutato l’offerta. Sul numero 79 c’è l’interesse di molti club europei, tra i quali spicca il Barcellona. Come riferisce il giornalista catalano Janmartì, il trasferimento in maglia blaugrana potrebbe avvenire grazie all’aiuto di Raiola: “Ovviamente non sto dicendo che Kessie andrà al 100% al Barcellona, ma è comunque un qualcosa importante, di cui tenere conto. Penso che il Barcellona possa sfruttare il fatto che l’agente di Kessie lavori con uno degli avvocati di Raiola”.