Fusetti a MTV: “Dovevamo riscattare l’amaro del 2021. Guagni e Piemonte?”

Ai microfoni di MilanTv è intervenuta la calciatrice del Milan Femminile Laura Fusetti per parlare dell'avvio del 2022

Sulla vittoria contro la Lazio:"Si era messa male all'inizio per nostre sviste, questo vuole dire che se non giochiamo concentrate siamo una squadra come tante. Il gol di Nina Stapelfeldt è stata una liberazione per tutte".