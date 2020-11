Fusetti, Milan Femminile: “Cureremo tutti i dettagli e vogliamo dare il massimo per far vedere quanto valiamo”

MILANO – Laura Fusetti, calciatrice del Milan femminile, ha commentato la vittoria di ieri contro il Napoli: “Venire a Napoli sapevamo fosse difficile. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e di imporre il nostro gioco, anche se ogni tanto ci siamo un po’ perse.

Siamo state unite e ci siamo aiutate in difesa, e anche gli attaccanti aiutavano nella fase di non possesso. Il gruppo ha fatto la idfferenza, l’importante erano i 3 punti. Contro la Roma non vediamo l’ora di giocare. Cureremo tutti i dettagli e vogliamo dare il massimo per far vedere quanto valiamo. Dobbiamo continuare su questa strada”