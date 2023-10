Furlani: “Buon avvio di stagione, ma è ancora presto. Mi piace il gruppo”

Giorgio Furlani , CEO del Milan , ha parlato al termine dell’evento per promuovere il rinnovo della partnership tra Milan e Snaitech, da ieri Premium Partner dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla collaborazione: "Ringrazio il team di Snaitech e tutti quelli che lavorano a Snaitech. È una partnership che va avanti da 13 anni. Siete stati con noi in periodi belli e meno belli e quelli che verranno. Grazie di tutto questo, oggi è un giorno molto importante: diventate Premium Partner del Milan. Ci aiutate sul bilancio, quindi grazie (ride, ndr)”.

Sull’avvio del campionato: “È stato un bell’inizio, ma vedremo a giugno, è ancora presto. Devo dire che mi piace molto il gruppo e lo spirito che si è creato, sia a Milanello che sul campo: per questo ringrazio il mister, i giocatori e tutto lo staff. La stessa cosa si vive a Casa Milan , dove c’è un grande spirito e un lavoro di gruppo, ed è lo stesso atteggiamento che spero di portare in questa collaborazione con Snaitech”.

