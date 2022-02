Frattesi: “Scamacca grande attaccante, assomiglia a Ibra”

Il giocatore del Sassuolo Davide Frattesi ha parlato di Gianluca Scamacca. Le sue parole al Corriere dello Sport

Davide Frattesi ha parlato al Corriere dello Sport e ha detto: “Penso che per la mia consacrazione bisognerebbe aspettare la fine del primo anno di serie A, io sono appena all’inizio, ma sto facendo bene. Mercato? Sinceramente non ci penso, tutto passa per il Sassuolo. Se un giorno dovessi andare via sarebbe un altro discorso, ma ora sto bene qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Barella? Come personalità e modo di stare in campo, restando all’attualità mi rivedo in lui. Gianluca Scamacca come Ibra? Sono d’accordo. È un grande centravanti, lo si capiva da quando ha cominciato. Ha colpi incredibili, merita la Nazionale perché ha qualità che nessuno ha in Italia”.