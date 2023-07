Frattesi: “Scelta Inter? Basta guardare la sala trofei”

In molti si domandano cosa abbia spinto Frattesi a scegliere l’Inter invece che altre squadre, come il Milan, la Roma o la Juventus

In molti si domandano cosa abbia spinto Frattesi a scegliere l’Inter invece che altre squadre, come il Milan , la Roma o la Juventus. La risposta è arrivata direttamente dal centrocampista azzurro a Inter Tv e non è una questione di modulo:

“È cominciato tutto un anno e mezzo fa. Giocando contro l’Inter sono rimasto colpito da stadio e tifosi. Per me è un fattore importante, e quando si è presentata l’opportunità non ci ho pensato un attimo. Spero di vincere qualche trofeo, ci metterò impegno, serietà e spero qualche gol. Giocherò insieme a dei campioni a cui cercherò di ‘rubare’ qualcosa in allenamento. Giocare a San Siro da avversario era difficile, ma da interista sarà una motivazione ulteriore. Non vedo l’ora di segnare ed esultare sotto la curva”.