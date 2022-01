Franco Ordine: ” Kjaer KO 50 giorni fa, nessun sostituto”

Franco Ordine, noto giornalista è intervenuto nelle colonne de Il Giornale per parlare del mondo rossonero a 360 gradi.

Franco Ordine successivamente è tornato sulle scelte del club rossonero dopo la partita contro lo Spezia: “Gazidis ha tenuto la rotta decisa lunedì sera, le parole di Pioli sono rimaste le uniche. Esemplari ma uniche. La spiegazione è lo stile anglassasone imposto dall’ad, proveniente dalla Premier League dove non solo solo imbastire processi per direttissima ai fischietti”. L’articolo prosegue evidenziando altri aspetti e altre scelte del Diavolo in questa stagione: “Dietro gli errori riconosciuti da Pioli ce ne sono altri che attengono alla programmazione tecnica. Che Kessie e Bennacer sarebbero partiti in Coppa d’Africa si sapeva. In difesa il ko di Kjaer è avvenuto a dicembre e da allora sono passati 50 giorni senza che sia stata portata a termine alcuna trattativa. Adesso arriverà qualche rinforzo, ma sarà troppo tardi”.