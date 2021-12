Kessie show – Nuovo ruolo e doppietta, ma l’ivoriano resta?

Il protagonista della sfida di ieri sera contro l' Empoli è stato Kessie. L'ivoriano è stato autore di due goal e di una prestazione monstre.

Il mister Stefano Pioli ha sorpreso tutti i presenti mandando in campo dal primo minuto Kessie nel ruolo di trequartista alle spalle della "montagna" Olivier Giroud . L'intuizione del tecnico rossonero è valsa i tre punti. Lo scopo di Pioli infatti era quello di irrobustire il centrocampo e cercare di arginare la velocità dei mediani di Andreazzoli. L'ivoriano ha svolto in modo efficiente i compiti che gli aveva assegnato il tecnico emiliano e ha saputo approfittare delle disattenzioni della difesa dell' Empoli . Entrambi i goal sono arrivati nel primo tempo, ma il Comandante ha brillato per tutti i 90 minuti di gioco .

Resta ancora da capire quale sarà il futuro di Kessie, l' intesa fra il club ed il procuratore del calciatore non è ancora arrivata e difficilmente arriverà nelle prossime settimane. Quindi se la fumata bianca tarderà ad arrivare il numero 79 lascerà a parametro zero Milanello. Massara e Maldini stanno facendo di tutto per convincere l'ivoriano ad accettare l'offerta di 6 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dal centrocampista, che di milioni ne chiede 9. La sensazione che circola è che non si chiuderà ad una cifra inferiore agli 8 milioni di euro e difficilmente Maldini e Massara potranno accontentare Franck.