La Francia vince grazie a Theo e Giroud, sorride anche Bennacer

La Francia vince in amichevole grazie ai due rossoneri. Gioia anche per il mediano Bennacer. Il comunicato

“Amichevole a tinte rossonere tra Francia e Costa d'Avorio, ieri sera a Marsiglia. Al Vélodrome in campo tre milanisti: da una parte Hernández e Giroud, dall'altra Kessie. La Francia ha vinto 2-1 in extremis grazie al gol di Tchouaméni, ma la rete del pareggio era stata firmata dal 9 rossonero, Olivier Giroud , su assist proprio di Theo. Oli sale a 47 gol con la maglia dei Bleus, a sole 4 marcatore da Thierry Henry, che con 51 reti è il più prolifico nella storia dell'Equipe de France. Tutti e tre i rossoneri sono stati in campo per 90 minuti, panchina invece per Maignan”.

“Vittoria pesante per l'Algeria di Ismaël Bennacer, che si rialza subito dopo la deludente campagna in Coppa d'Africa a gennaio. "Les Verts" vincono in Camerun 1-0 l'andata degli spareggi per l'accesso ai Mondiali di Qatar 2022, grazie al gol di Slimani al 40'. Isma titolare e in campo fino all'86'. Il ritorno è previsto per martedì 29 a Blida. Sconfitta in amichevole invece per la Bosnia di Krunić: 0-1 il finale, Rade in campo dall'inizio e per 59 minuti”.