Focus Fiorentina-Milan: ecco i numeri delle squadre

Sabato sera all' Artemio Franchi si giocherà Fiorentina- Milan,match valido per la tredicesima giornata di Serie A Tim

Redazione Il Milanista

Sabato sera alle 20,45 si giocherà all' Artemio Franchi Fiorentina-Milan, valida per la tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri vorranno tornare a casa con i tre punti per continuare la lotta scudetto. Mentre i viola guidati da Vincenzo Italiano, vorranno riscattarsi dalla sfortunata sconfitta ottenuta allo Juventus Stadium al 91esimo per mano dell' ex Juan Cuadrado. Il Milan è reduce da 10 vittorie e solamente due pareggi. Una condizione di splendida forma che ha fatto balzare gli uomini di Pioli in vetta alla classifica insieme al Napoli. Discorso diverso per la Fiorentina che si trova 7ima in classifica e dovrà vincere per inseguire il "treno per l'Europa".

Il Milan ha perso solo due delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Fiorentina, 3 i pareggi e 6 i successi. I diavoli non registrano una striscia vincente più lunga dal periodo tra il 2018 e il 2011 (sette in quel caso).L'ultima vittoria viola contro i rossoneri risale nel match del' agosto 2015. In quell'occasione la Fiorentina si impose per 2-0 sulla formazione meneghina grazie a Joseph Ilicic e Marcos Alonso. In questo avvio di campionato in Europa, i viola ed il BorussiaDortmund sono le uniche squadre a non aver ancora trovato il pareggio. Stefano Pioli affronterà la sua ex squadra, che ha allenato per 69 partite di campionato, ottenendo 24 successi, 24 pareggi e 21 sconfitte. Contro la Fiorentina , il tecnico rossonero ha perso solamente una delle ultime otto partite in Serie A ( 6 successi, 1 pareggio,1 sconfitta).

Dusan Vlahovic è il giocatore più temuto nelle file degli avversari. Sarà il giocatore da arginare, poichè il serbo crea gioco e concretizza moltissimo. Il classe 2000' ha segnato la metà delle reti trovate dalla Fiorentina ( 8 su 16 totali). Grazie alle sue marcature ha portato alla viola ben 9 punti. Mentre in casa Milan, Zlatan Ibrahimovic ha trovato la via della rete per ben 9 volte contro la Fiorentina.