Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: tornano Maignan e Bakayoko

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, in programma alle 15. Torna Maignan tra i pali. Chance per Bakayoko.

Redazione Il Milanista

È arrivato il momento della gara tra Milane Sassuolo. Manca meno di un’ora al match di San Siro e le squadre sono pronte per scendere in campo. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria, dopo la brusca frenata di Firenze. Complice anche l’ottimo risultato ottenuto in Champions League, i diavoli vogliono dimostrare di essere ancora in lotta per il primo posto in classifica. L’obiettivo della giornata è ottenere punti per poter rimanere ancorati al Napoli e –perché no- tentare di superarli. I partenopei infatti sfideranno la Lazio nella gara in programma questa sera alle 20:45.

D’altra parte il Sassuolo è chiamato a realizzare una prestazione convincente. La squadra di Dionisi non sta attraversando un buon periodo. Nelle ultime tre giornate di campionato ha perso con l’Empoli in casa, poi con l’Udinese, mentre ha pareggiato l’ultima con il Cagliari. Obiettivo dei neroverdi è tentare di fare risultato in un campo ostico come quello di San Siro.

Il Milan ritrova in porta Maignan. Il numero 16 rossonero è riuscito a recuperare in fretta dall’infortunio al polso e sarà in campo da titolare. In difesa spazio al duo Kjaer-Romagnoli, con Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra. Pioli ha deciso di dare una chance a Bakayoko. Dopo aver disputato solo 7 partite in Serie A, il centrocampista vuole conquistare il mister e dimostrarsi essenziale per la squadra. Durante la rifinitura di ieri infatti ha dato risposte importanti. In attacco spazio al solito Ibrahimovic.

Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Conti, Gabbia, Kalulu, Ballo-Toure, Kessie, Tonali, Krunic, Messias, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Muldur, Peluso, Rogério, Toljan; Harroui, Magnanelli, Traorè; Defrel. All.: Dionisi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. ASSISTENTI: Fiore e Raspollini. QUARTO UOMO: Miele. VAR: Gherini. AVAR: Paganessi.