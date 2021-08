Formazioni Ufficiali | Samp-Milan: Pioli sorprende tutti con Krunic dal 1′

Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan, prima giornata dei rossoneri della stagione 2021/22

Il campionato del Milan inizia a Genova dove, tra poco più di un'ora, i rossoneri di Stefano Pioli affronteranno la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Sarà l'esordio in Serie A dei nuovi acquisti Maignan e Giroud (e volendo anche dei ritorni di Tonali e Diaz). In panchina, invece, il nuovo arrivato Alessandro Florenzi. In tribuna invece è prevista la presenza di Pietro Pellegri, sempre più prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan.