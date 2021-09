Formazioni ufficiali – Pioli lancia Giroud e Maldini. Panchina per Leao

Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Milan, primo match della VI giornata della Lega Serie A

Il Milan alle 15.00 scenderà in campo per la VI giornata di Serie A. Una partita non affatto facile visto che lo Spezia vende carissima la pelle. Pioli, per il match del Picco conferma in difesa Kalulu. Il francese sarà affiancato da Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Sulla mediana agirà la coppia formata da Tonali e Kessié. Ma le grandi novità arrivano davanti: con Maldini e Giroud schierati dal primo minuto. Sugli esterni Saelemaekers e Rebic, quest'ultimo preferito a Leao. Ecco le formazioni ufficiali pubblicate sul sito del Milan, acmilan.com