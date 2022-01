FORMAZIONI UFFICIALI, Milan-Juve: in campo Romagnoli e Messias

Questa sera si giocherà il big match fra il Milan e la Juventus, vediamo insieme le formazioni ufficiali delle due squadre.

Alle ore 20.45 si giocherà Milan-Juventus, match valido per la 23esima giornata di Serie A. Partita importantissima per gli uomini di Stefano Pioli ,che dovranno fare di tutto per portare a casa i tre punti, con l'obiettivo di rincorrere i nerazzurri. Entrambe le squadre però ,dovranno fare a meno di molti giocatori, a causa della Coppa d'Africa, positività ed infortuni. Pioli ritrova in difesa Romagnoli che in settimana si è negativizzato e farà coppia con il giovane Kalulu, mentre sulle fasce da una parte c’è Theo Hernandez e dell’altra Calabria. Sulla linea mediana torna dalla squalifica Sandro Tonali che giocherà con Krunic . Ibrahimovic guiderà l’attacco sostenuto da Rafael Leao, Brahim Diaz ed il talento Junior Messias.