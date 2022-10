FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Juve: cambio in difesa, torna Pobega

Oggi pomeriggio alle 18 il Milanscenderà in campo a San Siro per disputare la nona giornata di Serie A contro la Juventus. I rossoneri vogliono ripartire immediatamente dopo la sconfitta rimediata mercoledì sera in Champions League. Gli uomini di Pioli vogliono dimostrare di non aver subìto questa sconfitta e di non lasciarsi influenzare negativamente in campionato. Dall’altra parte invece i bianconeri sono alla ricerca del primo successo in trasferta, dopo un inizio di stagione un po’ complicato. Al big match di San Siro i rossoneri arrivano con 17 punti, mentre i bianconeri con 13. Per i meneghini è essenziale vincere questo match, per non prendere troppo distacco dalla prima in classifica.